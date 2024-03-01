Arka ayakları felçli olan 'Venüs', 3 haftalık tedaviyle yürümeye başladı

DİYARBAKIR’da geçen yıl haziran ayında yüksekten düşerek omurilik hasarına bağlı olarak arka ayakları felç olup, yürüyemeyen ‘Venüs’ isimli kedi, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedaviye alındı. Cerrahi operasyonlardan netice alınamayınca, hastane envanterine yeni kazandırılan lazer cihazıyla ‘Venüs’e fizik tedavi uygulandı. 3 haftalık tedavinin ardından ‘Venüs’ yürümeye başladı.Diyarbakır’da ‘Venüs’ isimli 2 yaşındaki kedi, Haziran 2023’te 7 katlı binanın 3’üncü katındaki evin balkonundan düşerek yaralandı. Omuriliğinin zedelendiği belirlenen ‘Venüs’ün arka ayakları felç oldu. Sahibinin 4 ay önce Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirdiği Venüs’e bir dizi ameliyat yapıldı. Cerrahi operasyonlardan sonuç alınamayınca, 3 hafta önce hastaneye yeni alınan lazer cihazıyla, 'Venüs'e fizik tedavi uygulandı. Üç hafta boyunca her sabah 08.30’da uygulanan seansların ardından ‘Venüs’, yürümeye başladı.‘KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞACAK’ Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sadık Yayla, ‘Venüs’ün sağlığına kısa sürede kavuşacağını belirterek, “Hastamız haziran ayında yüksekten düşme ve omurilik travmasıyla kliniğimize başvurmuştu. Yapılan ilk tetkiklerde bir ameliyat kararı verdik. O zaman bir ameliyat geçirmişti. Ama sağlıklı bir yürüyüş veya düzenli bir ilerleme kaydedememiştik. Fizik tedavide yeniyiz. Yaklaşık bir aydır fizik tedavi ünitemiz var ve 3 haftadır bu hastamız fizik tedavi almaktadır. 3 haftanın sonunda önemli derecede bir ilerleme kaydettik. Ayağa kalkabiliyor, yürümeye başladı. Bunlar bizim için çok önemliydi. İyileşmesi bizi mutlu etti. Kaslar da artık eksi konumuna kavuşmak üzere. Dolayısıyla fizik tedaviyle ilgili oldukça önemli bulgular elde etmiş olduk. Bu hasta üzerinden yola çıkacak olursak en azından evdeki bakımı daha iyi olacak. Altına kaçırmayacak ya da yürüyüşle ilgili yürüyüş yaraları oluşmayacak bir duruma gelecek. Dolayısıyla kendi bakımını ya da kendi ihtiyacını karşılayabilecek bir sosyal refahına kavuşmuş olacak” dedi. ‘YENİ CİHAZ SAYESİNE BİRÇOK HAYVAN İYİLEŞECEK’Prof. Dr. Yayla, hastanelerinde daha önce fizik tedavi ünitesinin bulunmadığını, ancak yeni alınan lazer cihazıyla birçok hayvanın iyileşeceğini ifade ederek, “Kas, iskelet sistemi başta olmak üzere özellikle spinal travma veya omurilik hasarı olan hastalarda biz bu cihazı kullanıyoruz. Fizik tedavi ünitesi, lazer, terapötik ultrason ve elektrik akımıyla ilgili çalışan bir cihazımız mevcut bünyemizde. Daha çok romatizma gibi eklem hastalıkları başta olmak üzere kas zayıflamalarında biz bunu kullanıyoruz. Ortopedik ameliyatlardan sonra ihtiyaç duyuyoruz. Bazen de trafik kazaları veya yüksekten düşme gibi travmaya maruz kalan hastalarda travmadan sonra kullanıyoruz. Kronik ağrı yaşayan, ağrı problemi olan hastalarda yaygın olarak kullanabiliyoruz. Sonuçları son derece tatmin edici. 3 hafta içerisinde fonksiyonel bir iyileşme aldık birçok hastamızda. Dolayısıyla yöreye, bölgeye katkısı olacağını düşündüğümüz bir üniteyi kurmuş bulunuyoruz. Evdeki bakım, özellikle bu travma hastalarında, hasta yakınlarını çok zorluyor. Altına kaçıran, yürüyemeyen veya yürümekte zorluk çeken hayvanların sosyal refahı ya da evdeki bakımı kolaylaştığı için de sadece hayvanın sosyal konforu değil, yakınının veya bakıcısının, sahibinin de sosyal konforuna katkı sunmaktadır. Tabii bu tedavi seanslarında tedavinin başarısını olumlu yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri de hasta yakınının ilgilenmesi, seanslara düzenli bir şekilde getirip götürmesi ve seanslardan sonra da evde bakımını bizim burada tarif ettiğimiz şekilde devam ettirmesidir. Bu hastamızda da hasta yakınının katkısı bu anlamda çok oldu. Her sabah 08.30’da dakik bir şekilde ‘Venüs’ü getirdi ve uygulamalarını düzenli bir şekilde aldı. Üç haftanın sonunda ise bizi de şaşırtacak düzeyde bir iyileşmeyi gördük” diye konuştu.