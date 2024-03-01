Un dolu kazandan tabanca çıktı: 5 gözaltı
DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonda 1'i un dolu kazanda 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
DİYARBAKIR’da polisin düzenlediği operasyonda 1’i un dolu kazanda 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli olan kişilere yönelik yaptığı çalışmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyon düzenledi. ‘Elek 2.0’ adı verilen operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2’si un dolu kazanda ve lavabo arkasında olmak üzere 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis kamerasına yansıyan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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