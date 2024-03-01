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        Diyarbakır'da öğrencilere yangın eğitimi verildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Gökkuşağı Anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:21
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        Diyarbakır'da öğrencilere yangın eğitimi verildi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Gökkuşağı Anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili eğitimler vermeyi sürdürüyor.

        Kayapınar ilçesinde bulunan Gökkuşağı Anaokulu'nda verilen eğitime öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları katıldı.

        İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiyeciler tarafından yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangınla karşılaşılınca yapılması gerekenler, itfaiyenin görevleri hakkında öğrenci ve öğretmenlere ayrıntılı bilgi verildi.

        Yangınlarda kullanılacak araç ve gereçler hakkında öğrenci, öğretmen ve çalışanlara bilgi veren eğitmenler, okul bahçesinde katı, sıvı ve gaz sınıfı yangınlara müdahale şekillerini pratik olarak uyguladı.

        İtfaiye Daire Başkanlığı, belirlenen okullarda eğitim programları düzenlemeye devam edecek.

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