Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çalınan kabloları eski su kuyusunda saklayan şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da çalınan kabloları eski su kuyusunda saklayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çalınan kabloları eski su kuyusunda saklayan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da çalınan kabloları eski su kuyusunda saklayan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat'ta Silvan ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nde elektrik kablolarının çalındığına dair ihbar aldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma sonucu, hırsızlık yapılan bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide eski su kuyusuna gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon lira olan fiber optik kablo ele geçirildi.

        Malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli Y.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ambulans helikopter epilepsi nöbeti geçiren çocuk için havala...
        Diyarbakır'da ambulans helikopter epilepsi nöbeti geçiren çocuk için havala...
        Diyarbakır'da öğrencilere yangın eğitimi verildi
        Diyarbakır'da öğrencilere yangın eğitimi verildi
        Diyarbakır Valisi Su, Çınar'da çalışmaları denetledi
        Diyarbakır Valisi Su, Çınar'da çalışmaları denetledi
        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da 226 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 226 kilogram esrar ele geçirildi
        Arka ayakları felçli olan 'Venüs', 3 haftalık tedaviyle yürümeye başladı
        Arka ayakları felçli olan 'Venüs', 3 haftalık tedaviyle yürümeye başladı