Diyarbakır'da çalınan kabloları eski su kuyusunda saklayan şüpheli yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma sonucu, hırsızlık yapılan bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide eski su kuyusuna gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon lira olan fiber optik kablo ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat'ta Silvan ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nde elektrik kablolarının çalındığına dair ihbar aldı.

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