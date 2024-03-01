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        Diyarbakır'da HÜDA PAR'ın "Yerel Seçim Proje ve Aday Tanıtım" toplantısı düzenlendi

        Diyarbakır'da HÜDA PAR'ın "Yerel Seçim Proje ve Aday Tanıtım" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:45
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        Diyarbakır'da HÜDA PAR'ın "Yerel Seçim Proje ve Aday Tanıtım" toplantısı düzenlendi
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        Diyarbakır'da HÜDA PAR'ın "Yerel Seçim Proje ve Aday Tanıtım" toplantısı gerçekleştirildi.

        HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Faruk Dinç, partisinin ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, en büyük amacının Diyarbakır'a hizmet etmek olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'ın sıradan bir kent olmadığını, peygamberleri ve sahabeleri içinde barındıran 5 bin yıllık tarihi olan kadim bir kent olduğunu belirten Dinç, şöyle dedi:

        "Biz bu şehre hakimiz. Bu şehrin her yerine gitmişiz, sıkıntılarını ve sorunlarını biliyoruz. Biz bu memleketin öz evladıyız ve bu memlekete hizmet etmek istiyoruz. En büyük amacım ve gayem bu güzel memlekete, bu kadim memlekete hizmet etmektir. Diyarbakır'a hizmet etmek bizim için bir aşk ve tutkudur."

        Belediyelerde siyasetten çok hizmet yapılması gerektiğini söyleyen Dinç, seçildiği takdirde istişare meclisleri oluşturarak belediyeyi vatandaşlarla beraber yönetmek istediklerini aktardı.

        Kente yönelik tramvay, trambüs, teleferik gibi projelerinin olduğunu, gençler, öğrenciler, çocuklar, anneler ve engellilere yönelik farklı projeler hazırladıklarını anlatan Dinç, konuşmasını "Kendi neslimize sahip çıkacağız, kendi gençliğimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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