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        CHP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pekdemir gazetecilerle buluştu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:47
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        CHP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pekdemir gazetecilerle buluştu
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir, gazetecilerle bir araya geldi.

        Pekdemir, merkez Yenişehir ilçesi Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen programda, kente yönelik projelerini aktardı.

        En önemli projelerinin eğitim, sağlık ve ulaşım konusunda olacağını kaydeden Pekdemir, bu konulara ilişkin projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi.

        Dicle Vadisi ve tramvay projelerine öncelik vereceklerini belirten Pekdemir, "Halkımız bize bu önceliği verirse, hayata geçirilemeyen projeleri uygulamak istiyoruz. Eğitim konusunda ailelerinden uzakta kalan öğrencilerimize burs projemiz var. Sağlık konusunda da Dicle Üniversitesi ile Araştırma Hastanesine gelen refakatçiler için konukevi yapma projemiz olacak. Tekstil kente ulaşım konusunda da önemli çalışmalarda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

        Programa, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanı Abdullah Atik de katıldı.

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