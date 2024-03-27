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        Prof. Dr. Satar: Biriken yağmur sularıyla sivrisineklere üreme ortamı oluşuyor, havuzların boşaltılması gerekiyor

        DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:05
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        Prof. Dr. Satar: Biriken yağmur sularıyla sivrisineklere üreme ortamı oluşuyor, havuzların boşaltılması gerekiyor
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        DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, sitelerdeki açık yüzme havuzları ve süs havuzlarında özellikle bu ayda biriken yağmur sularının sivrisinekler için üreme alanı oluşturduğunu belirterek, “Havuzların mutlaka boşaltılması gerekiyor. Özellikle bunu bu dönemde yapmamız lazım. Çünkü yağmur suları biriktikçe burada üreme ortamı oluşuyor. Sivrisinekler insandan insana virüs bulaştırırlar ve hayvan kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer alırlar” dedi.

        Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, özellikle bu ayki yağışlarla birlikte yağmur suyuyla dolan sitelerdeki açık yüzme havuzları ve süs havuzlarının, birçok hastalığa neden olan sivrisinekler için üreme alanı oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, bu nedenle havuzların bu aylarda mutlaka boşaltılması gerektiğini ifade ederek, “Sivrisinekler kan emerler, insandan insana virüs bulaştırırlar. Hayvan kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer alırlar. Sivrisinekler şiddetli grip benzeri semptomlarla kendisini gösteren Dang humması, sıtma, zika virüsü gibi birçok hastalığa vektörlük yaparlar. Bu nedenle bunların bir şekilde uzaklaştırılması veya üremelerinin azaltılması gerekiyor. Sivrisineklerle bir yıl boyunca mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

        ‘HAVUZLARDAKİ YAĞMUR SULARI, ÜREME ORTAMI SAĞLIYOR’

        Havuzlarda biriken yağmur sularının boşaltılmasıyla üremelerinin engellenebileceğini belirten Prof. Dr. Satar, “Hava sıcak olduğu zaman sivrisinekler yine üreme ortamı buluyorlar. Kapalı yerlere giriyorlar. Mesela ahırlar, ağıllar, menfezler gibi sıcak havanın olduğu yerlere çekiliyorlar. Şu an bakıyoruz, birçok sitede yağmur sularının birikintileri var. Bu durum bunların yayılması için muazzam bir yer sağlıyor. Süs havuzlarının ve açık yüzme havuzlarının mutlaka boşaltılması gerekiyor. Özellikle bunu bu dönemde yapmamız lazım. Çünkü yağmur suları biriktikçe burada üreme ortamı oluşuyor. Dolayısıyla mutlak suretle bunların üremelerini bu şekilde engellememiz lazım” dedi.

        ‘BAZI BİTKİLER SİVRİSİNEKLERİ UZAKLAŞTIRIYOR’

        Sivrisineklerle sadece ilaçlarla mücadele edilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Satar, şöyle konuştu:

        “Bunların yaşam alanlarını daraltarak başarı sağlama imkanımız var. Bu aylarda, özellikle larva dönemde olan sivrisineklerle mücadele ettiğimizde erginlerin sayısının çok düştüğünü görebiliyoruz. Bu yıl da hava bayağı sıcak geçti ve bunlar üremelerine devam ettiler. Elbette büyükler öldü ama çıkan yavrular da üreyerek çoğalmaya başladılar. Biz bunları gözlemliyoruz, bayağı yoğun. Bir diğer konu da yazın dışarıya çıkıyoruz, balkonlarımızda oturuyoruz. Sivrisineklerden nasıl korunabiliriz? Bu konuda bazı bitkileri de kullanabiliyoruz. Mesela defne, fesleğen, nane, sardunya, biberiye, lavanta gibi bitkilerden sivrisinekler uzak duruyor. Dolayısıyla balkonlarımızda veya oturma yerlerimize bunları ekersek en azından kendimizi bunlardan biraz korumuş oluruz.”

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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