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        Diyarbakır'da 192 kilogram toz esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 192 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:31
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        Diyarbakır'da 192 kilogram toz esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 192 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Bağlan Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 192 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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