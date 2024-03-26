Diyarbakır'ın 'kuş cenneti' Kabaklı Göleti'nde toplu balık ölümleri

DİYARBAKIR'da 'kuş cenneti' olarak tabir edilen Kabaklı Göleti'nde, toplu balık ölümleri yaşandı. 150'den fazla türden kuşa ev sahipliği yapan göletteki kirliliğin üst boyutta olduğunu belirten Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yüksel Coşkun, "Etrafta çok sayıda insanların atmış oldukları kirlilik var. Ama bunlar, balıkları ölümü için çok etkili bir faktör değildir. Herhangi bir yerden karışan kirlilik, balıkların yeterince oksijen bulamamasına ve ölmelerine sebep olmuş olabilir" dedi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Dicle Nehri'nden çekilen su ile hayat bulan, avcı baskısının az olduğu Kabaklı Göleti, balık türlerinin yanı sıra leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Gölet, yıl içerisinde 150'den fazla kuş türünü barındırıyor. Bu özelliği ile son dönemde 'kuş cenneti' olarak tabir edilen gölette, toplu balık ölümleri yaşandı. Dicle üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Coşkun, balık ölümleri ile balıklarla beslenen kuşların da popülasyonunun olumsuz etkileneceğini söyledi.