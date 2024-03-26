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        Nevruz kutlamalarında 22 cep telefonu çalan 5 şüpheli tutuklandı

        BATMAN'dan Diyarbakır'a gelip, 21 Mart'taki nevruz kutlamalarına katılan, burada 22 kişinin cep telefonu çalan 5 şüpheli, polisin titiz çalışması ile alandan çıkmadan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:23 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:25
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        Nevruz kutlamalarında 22 cep telefonu çalan 5 şüpheli tutuklandı
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        BATMAN'dan Diyarbakır'a gelip, 21 Mart'taki nevruz kutlamalarına katılan, burada 22 kişinin cep telefonu çalan 5 şüpheli, polisin titiz çalışması ile alandan çıkmadan gözaltına alındı.

        Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda 21 Mart'ta yapılan nevruz kutlamaları sırasında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Kutlamaların sürdüğü sırada 22 kişinin polise şikayeti üzerine ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve fiziki takiple şüphelileri belirledi. Batman'dan gelen 2'si kadın 5 şüpheli, kutlama alanında çıkmadan gözaltına alınırken, bir otomobilde yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu. A.İ.'nin 37, V.G.'nin 8, E.G.'nin 13, Ö.İ.'nin 6 ve F.İ.'nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

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