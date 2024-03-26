Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda Ammar Acarlıoğlu sevilen ezgilerini seslendirirken, tiyatro sahnesinde ise Osman Doğan yönetmenliğindeki "Ziyafet Sofrası" adlı oyun sahnelendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

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