Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür, sanat takvimi kapsamında "Ziyafet Sofrası" adlı tiyatro oyunu ile ilahi sanatçısı Ammar Acarlıoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür, sanat takvimi kapsamında "Ziyafet Sofrası" adlı tiyatro oyunu ile ilahi sanatçısı Ammar Acarlıoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.
"Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında tiyatro oyunu ve konser etkinliği düzenlendi.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda Ammar Acarlıoğlu sevilen ezgilerini seslendirirken, tiyatro sahnesinde ise Osman Doğan yönetmenliğindeki "Ziyafet Sofrası" adlı oyun sahnelendi.
Programlar, sanatçılara plaket takdimi ile sona erdi.
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