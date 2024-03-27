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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 08:19 Güncelleme: 27.03.2024 - 08:25
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        DİYARBAKIR’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.

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