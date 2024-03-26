Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Kütüphane Haftası kutlandı

        Diyarbakır'da, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:34 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Kütüphane Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kayapınar Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, bu yıl Kütüphane Haftası'nın "Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" temasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kütüphanenin bireyin hayatındaki önemine değinen Genç, şunları kaydetti:

        "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphaneye ulaşmış olup hızla küreselleşen dünyamızda gelişen teknoloji ve nüfus sayısı bilgiye olan ihtiyacı her gün daha da artırmaktadır. Basılı kitaplardan elektronik kitaplara, CD ve DVD formatında hazırlamış olan görsel ve işitsel materyallerden elektronik veri tabanları gibi basılı olmayan kaynaklara kadar elde edilebilen bilgilerin çeşitliliği nedeniyle bilginin ulaştırılmasında halk kütüphanelerine önemli görevler düşmektedir."

        Genç, kütüphanelerin öğrencilerin, araştırmacıların ve bilgiye gereksinim duyan her yaştan bireyin okuma kültürünü geliştirmesine katkı sunduğunu belirtti.

        Kütüphanelerin bireye herhangi bir maddi külfet yüklemediğini dile getiren Genç, "Kitaplar dergiler, gazeteler, elektronik kaynaklar ve diğer materyallerle donatılmış olan kütüphaneler bilgiye erişim konusunda topluma önemli kaynak sağlamaktadır. Bu kapsamda ilimizde 15 halk kütüphanemiz mevcuttur. Kütüphanelerimizde mevcut üye sayısı 106 bin 541 kişi olup kütüphanelerde 210 bin 861 kitap bulunmaktadır. Ayrıca 50 bin basılı yayın ile gezici kütüphanemiz 18 farklı köyde ve durakta hizmet vermektedir." diye konuştu.

        Programda, kütüphane tanıtımı ve yapay zeka video gösteriminin ardından Diyarbakır Güzel Sanatsal Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

        Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneğince şiir dinletisi sunulan program plaket takdimi ile sona erdi.

        Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 192 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 192 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor
        Diyarbakır'da ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor
        Diyarbakır'ın 'kuş cenneti' Kabaklı Göleti'nde toplu balık ölümleri
        Diyarbakır'ın 'kuş cenneti' Kabaklı Göleti'nde toplu balık ölümleri
        Nevruz kutlamalarında 22 cep telefonu çalan 5 şüpheli tutuklandı
        Nevruz kutlamalarında 22 cep telefonu çalan 5 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde 22 cep telefonu çalan 5 kişi tutuklandı
        Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde 22 cep telefonu çalan 5 kişi tutuklandı
        Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı