Diyarbakır'da Madde Bağımlıları Mücadele Derneği'nde silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR’da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği’nde (TMMBMED) iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Peyas Caddesi’ndeki Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği’nde (TMMBMED) meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Olayda A.G.N. (22), vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G.N., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada H.D. (16) isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.