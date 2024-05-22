DEM Parti'li Hatimoğulları: Kobani kararı hukuki bir karar değil, siyasi

DİYARBAKIR’a gelen Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ‘Kobani’ davasında verilen kararlarla ilgili olarak, “Bu karar hukuki bir karar değildir, siyasi bir karardır. Bir kez daha Amed’in göbeğinde sözümüz olsun ki yürüttüğümüz mücadeleden bir adım geri atmayacağız. Türk halkıyla dayanışmaktan ve onların mücadelelerine omuz vermekten bir adım geri atmayacağız” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da aralarında olduğu grup Bağlar ilçesinde bir araya geldi. Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen, 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara tepki gösteren partililer yürüyüş yaptı. Bu sırada atılan sloganlar nedeniyle polis, zaman zaman grubun önünü kesti. Yaşanan gerginliğin ardından grup bir kez daha yürüyüşe geçti. Grup, Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

‘DERS NİTELİĞİNDE OLACAK SAVUNMALAR YAPILDI’ Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Hatimoğulları, kumpas olarak nitelendirdikleri Kobani davasında 13 arkadaşlarına 407 yıl hapis cezası verildiğini belirterek, “Arkadaşlarımız içeride savunma yaptıkları süre boyunca onlar bir suça karşı kendilerini savunmadılar. Onlar otoriter rejime karşı, insan haklarını, ülkemizde yaşayan farklı halkların ve insanların haklarını savundular. Onlar kadınların, doğanın ve insanın hakkını savundular. İşçi ve emekçinin hakkını savundular. Hukuk fakültelerinde ders niteliğinde olacak savunmalar yapıldı. Arkadaşlarımız aldıkları cezadan sonra bize şunu dediler: ‘Biz dimdik direniyoruz. Sizler de dışarıda dimdik direnin’. Türkiye halklarıyla bir süreç başlattık. Bu karar hukuki bir karar değildir. Bir siyasi karardır. Bir kez daha Amed’in göbeğinde sözümüz olsun ki yürüttüğümüz mücadeleden bir adım geri atmayacağız. Türk halkıyla dayanışmaktan ve onların mücadelelerine omuz vermekten bir adım geri atmayacağız” diye konuştu.