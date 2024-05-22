Diyarbakır'da "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenlendi

Diyarbakır'da Genç Memur- Sen Diyarbakır Şubesi, lise ve ortaokullar arası "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi.

Memur-Sen Şubesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen turnuvaya ortaokul ve lise düzeyinde okullardan katılım sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memur Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, okullar arası gerçekleştirdikleri turnuvanın Gazze temalı olmasının önemine değindi.

Memur Sen olarak farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliklerin ana temasının Gazze'deki masumların yaşadığı acılar olduğunu belirten Tekdemir, turnuvaya katılan herkese başarı diledi.