Diyarbakır'da "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenlendi
Diyarbakır'da Genç Memur- Sen Diyarbakır Şubesi, lise ve ortaokullar arası "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi.
Diyarbakır'da Genç Memur- Sen Diyarbakır Şubesi, lise ve ortaokullar arası "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenledi.
Memur-Sen Şubesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen turnuvaya ortaokul ve lise düzeyinde okullardan katılım sağlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Memur Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, okullar arası gerçekleştirdikleri turnuvanın Gazze temalı olmasının önemine değindi.
Memur Sen olarak farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliklerin ana temasının Gazze'deki masumların yaşadığı acılar olduğunu belirten Tekdemir, turnuvaya katılan herkese başarı diledi.
Genç Memur-Sen İl Başkanı Ercan Dervişoğlu da okullar arası gerçekleştirdikleri turnuvanın öğrencilerin birbirlerini tanımaları, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.
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