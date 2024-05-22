Diyarbakır'da Gazi Yaşargil İlkokulu'nda bilim etkinliği düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki ilkokulda öğrencilerin uzay bilimine ilgisini artırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek için bilim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler stantlarda çalışmalarını sergiledi.

Okulun koridoru uzayla ilgili bilgiler ve görsellerle donatıldı. ller paylaşıldı. Koridorda ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tanıtıldığı görseller ve yazılar yeralıyor.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha da zenginleştirecek etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"Büyük bir emekle, kısa bir sürede bilim koridorumuzu da hazır hale getirdik." diyen Subaşı, bilim etkinliği bünyesinde okulun koridorunu da düzenleyerek, çocukların hizmetine sunmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Subaşı, "Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin çok büyük emeği var. Çocuklarımızın da bu etkinlikten ve koridordan büyük bir keyif aldığını görüyoruz. Çok mutluyuz. İlçedeki okullarımızın koridorlarını da kısa süre içerisinde bu şekilde süsleyeceğiz." dedi.

4. sınıf öğrencisi Elvin Çelik, kendisi ve öğrenci arkadaşları için bu etkinliğin faydalı olduğunu söyledi.