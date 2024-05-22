Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Çüngüş İlçe Devlet Hastanesinde yataklı servis hizmete başladı

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Devlet Hastanesinde yataklı servis hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çüngüş İlçe Devlet Hastanesinde yataklı servis hizmete başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Devlet Hastanesinde yataklı servis hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için Çüngüş Devlet Hastanesinde yatan hasta servisi hizmete açıldı.

        Acil servis, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, diş polikliniği ve evde sağlık hizmetleri alanlarında hizmet veren hastanede, 10 yataklı yatan hasta servisi hasta kabulüne başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil İlkokulu'nda bilim etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil İlkokulu'nda bilim etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenlendi
        İlkokul öğretmeni 12 yıldır kelebek ve çiçekleri kayıt altına alıyor
        İlkokul öğretmeni 12 yıldır kelebek ve çiçekleri kayıt altına alıyor
        Dicle Üniversitesinde kantine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüphel...
        Dicle Üniversitesinde kantine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüphel...
        Diyarbakır'da hastalar anında müdahaleyle felç kalma riskinden kurtuluyor
        Diyarbakır'da hastalar anında müdahaleyle felç kalma riskinden kurtuluyor
        Göç yolunda elektrik akımına kapılan leyleğe tedavi
        Göç yolunda elektrik akımına kapılan leyleğe tedavi