Balkonun korkuluklarına çıkan çocuğu, 3'üncü kata tırmanarak kurtardı

Olay, 16 Ekim'de, Yenişehir Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kız çocuğu, 3'üncü kattaki dairenin balkon korkuluklarına tırmandı. Düşme tehlikesi geçiren çocuğu gören Suriyeli Abdullah Ahmed, balkon korkuluklarından tırmanıp çocuğu kucağına aldı ve sonra da ailesine teslim etti. Çevredekiler Abdullah'ı alkışlayıp tebrik ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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