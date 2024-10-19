Park halindeki otomobil alev aldı; o anlar kamerada
DİYARBAKIR'ınKayapınar ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı.
DİYARBAKIR’ınKayapınar ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ne park edilen 21 AEM 756 plakalı otomobil, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürlen, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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