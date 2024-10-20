Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bakan Işıkhan: Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır (2)

        'CHP,YILLARCA BU BÖLGEYİ ADETA YOK SAYDI, GÖRMEZDEN GELDİ'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Sur İlçe Başkanlığı'nın 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:50 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan: Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘CHP,YILLARCA BU BÖLGEYİ ADETA YOK SAYDI, GÖRMEZDEN GELDİ’

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Sur İlçe Başkanlığı’nın 6. Olağan Kongresi’nin ardından, Yenişehir İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’ne katıldı. Bakan Işıkhan’a, burada AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu ve Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlayan kongrede tek aday olarak gösterilen mevcut ilçe başkanı Ender Karahan yeniden göreve seçildi. Kongrede konuşan Bakan Işıkhan, “Geçtiğimiz gün bir genel başkan ‘Diyarbakır’a gideceğiz, Batman’a gideceğiz, Mardin’e gideceğiz’ diye Meclis’ten bir çıkış yaptı. Yaptığı açıklamanın sözü de fecaat, özü de fecaat. Niye fecaat biliyor musunuz? Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri buradayız; bu topraklardayız. Hamuru bu topraklarda, bu millet tarafından yoğrulmuş bir partiyiz. Oysa CHP, yıllarca bu bölgeyi adeta yok saydı, görmezden geldi. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden bu partinin Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu toprakları ziyaret etmek aklına gelmiş. Şimdi de siyasi propaganda yapmak için gelecekler, sonra da gidecekler. Anlayacağınız turistik bir seyahat yapacaklar. Diyarbakır’ın herhangi bir derdine derman olmayacaklar. Belediyelerde işten atılan, ekmeğinden edilen işçileri konuşmayacaklar. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; dün bu toprakların adını bile anmayanların, bugün buraya gelmeleri sadece bir siyasi manevra olmaktan öteye gitmez. CHP’nin geçmişinde ve siyaset anlayışında Güneydoğu Anadolu’nun, Diyarbakır’ın, bu toprakların ne zaman bir öncelik taşıdığı görülmüştür? Hiçbir zaman. Yarın buraya geldiklerinde, Diyarbakır’ın yaşadığı değişimi ve dönüşümü anlayabilecekler mi? Elbette hayır. Diyarbakır’ın dönüşümünü anlamak için, öncesini de bilmek lazım. Gelecekler; bilmeden, anlamadan, görmeden konuşup gidecekler. Buradaki sorunları çözmek kolay değil. Ancak biz bunu başardık. Terörle mücadelede attığımız kararlı adımlar, bölgeye getirdiğimiz yatırımlar ve istihdam projeleri, sadece Diyarbakır’ın değil, tüm Güneydoğu Anadolu’nun geleceğini güvence altına aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen bu büyük mücadelede biz Diyarbakır ile el ele, omuz omuza yürüdük” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde katılımc...
        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde katılımc...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Diyarbakır'da AK Parti Sur İlçe...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Diyarbakır'da AK Parti Sur İlçe...
        Bakan Işıkhan: Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır
        Bakan Işıkhan: Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır
        'Robotik Kodlama' dersinde öğrendikleri sistemle meyvelerden piyano yapıp ç...
        'Robotik Kodlama' dersinde öğrendikleri sistemle meyvelerden piyano yapıp ç...
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde Gökhan Türkmen sahne aldı
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde Gökhan Türkmen sahne aldı
        Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga; 2 ölü, 4 yaralı (2)
        Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga; 2 ölü, 4 yaralı (2)