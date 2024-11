Bakan Kacır: GAP Hassas, çiftçilerimizin alın terini teknolojiyle buluşturacak (2)

DİYARBAKIR'DAALÜMİNYUM FABRİKASININ AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da yerli ve milli yazılım GAP Hassas'ın tanıtım programının ardından Diyarbakır'a geldi. Bakan Kacır, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret edip Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Murat Zoroğlu ile görüşüp, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan kaçır ve beraberindekiler, daha sonra Organize Sanayi'ndeki bir alüminyum fabrikasının açılışına katıldı. Açılışa, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Karakaş, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, bazı kamu kurularının müdürleri ile iş insanları ve sanayiciler katıldı.

DİYARBAKIR'A 30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Burada konuşan Bakan Kacır, firmanın 30 milyon dolar tutarında yatırım yaptığını belirterek, "Bugün nice nebilerin, nice sahabelerin, nice gönül sultanlarının diyarındayız. Dicle'nin bereketiyle sulanan, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, en önemlisi ve kıymetlisi de kadirşinas insanıyla, coğrafyamızın göz bebeği Diyarbakır'dayız. Eski-yeni her eseriyle, tabiat harikası her güzelliğiyle, ecdadın emaneti her bir değeriyle ve her bir ferdiyle Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz. Bu vesileyle; Diyarbakır'ımızın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli bir basamak olarak gördüğümüz ve son yapılan 15 milyon dolar yatırımla birlikte toplam 30 milyon dolar yatırım tutarındaki bu üretim tesislerinin, şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki ülkemizin potansiyeline ve insan kaynağına güvenen yatırımcılarımız, bundan sonra da şehrimizin örnek niteliğindeki sanayi altyapısını ve sunduğumuz yatırım teşviklerini değerlendirmeyi sürdürecek. Bu toprakları yeni yatırımlarla bereketlendirecek. Bizler de Türkiye ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen herkesi baş tacımız etmeye devam edeceğiz" dedi.