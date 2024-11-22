Diyarbakır'da silahlı çatışma; 2 tutuklama

DİYARBAKIR’da bir iş yerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, 19 Kasım öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Yer Altı Çarşısı’nda meydana geldi. Kapüşonlu ve cerrahi maskeli Y.A. ve ile ismi öğrenilemeyen kişi, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ö.F.’nin iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada Ö.F. de yanındaki tabancasıyla karşılık verdi. Ö.F.’nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, kaçmaya çalışan Y.A.’nın ensesine isabet etti. Ö.F. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. O anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.