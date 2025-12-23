Habertürk
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltına | Son dakika haberleri

        Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltına

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile Belediyesine yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Giriş: 23.12.2025 - 08:46 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:47
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltına
