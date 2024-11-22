Diyarbakır'da "Ekonomide Kadın Çalıştayı" düzenlendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, DTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, bu oluşumun temel kuruluş felsefesinin ekonomik alanda kadınların güçlenmesi ve kadın girişimcilerinin desteklenmesi olduğunu söyledi.

"DTSO İş Kadınları Meclisi Türkiye'de bir ilk ve tek olması itibarıyla yerel, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli kurumların dikkatini çekti ve ilham kaynağı oldu." diyen Ekingen, bu kapsamda işbirlikleri ve ortak çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekingen, 35 kadının yönetim, meclis ve komiteler düzeyinde karar mekanizmalarında yerini aldığını ifade ederek, "İlk defa ticaret ve sanayi odaları bünyesinde kadın aday meclis başkanı olmuştur. Yine komite başkanlıklarında da önceliği kadınlar almıştır. Kadınların bu başarısı iş kadınları meclisi olarak bizleri umutlandırmış ve gururlandırmıştır." dedi.