Görme engeli 3 çocuk annesinin okuma azmi

DİYARBAKIR’da, doğuştan görme bozukluğu olan ve 8 yaşında görme yetisini kaybeden 3 çocuk annesi Azize Dinç (50), çevresindekilerin de yardımıyla hayali olan Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne kazandı. Bu sene 2’nci sınıf öğrencisi olan Dinç, “Arkadaşlarım ‘Çok çabacı, mücadelecisin, tekrar dene’ dediler. 3 aylık çalışma sürecinde girdiğim sınavda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü kazandım. Okula kendim, bastonumla geliyorum, zorlandığım yerde de yolda arkadaşlardan yardım istiyorum” dedi.

‘OKULA BASTONUMLA GELİYORUM, ZORLANDIĞIM YERDE YARDIM İSTİYORUM’

Diyarbakır Valiliği’nde personel olarak görev yaptığını belirten Dinç, “Bu sürede sınavları takip ettim. O süreçte de evlenmeye karar verdim. Eşimle tanışarak evlendim. 2012’de ilk EKPSS sınavına girdim ve orada başarılı oldum elhamdülillah. Tabii bir sene dershaneye giderek, çünkü emek vermeden bir şey kazanılmıyor. EKPSS’de 2 bin 216’ncı olmuştum. 2’nci atamada atandım. Üniversite sınavına birkaç defa girdim. Psikoloji istiyordum, gelmedi. Arkadaşlar ‘Çok çabacı, mücadelecisin, tekrar dene’ dedi. 2023’te bir karar aldım. 3 aylık çalışma sürecinde girdiğim sınavda Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü kazandım. Okula bastonumla geliyorum, zorlandığım yerde, yolda arkadaşlardan yardım istiyorum. Sağ olsun öğrenciler bu konuda çok duyarlı, onlar da gördüğü yerde yardım ediyor. Üniversite sınavına hazırlanırken genel kültür ve Türkçede çok zorlanmadım, beni kurtaran da onlardı. Telefonlarda artık sesli programlar var. Notları öyle çalışıyorum, arkadaşlar da gönderiyor veya gönüllü sesli okuyan öğrencilerimiz oluyor. Rahatım, bir zorluk yaşamıyorum. Yardımcı olan öğrenci arkadaşlarımıza ve hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sınıfımda şu an 2 tane daha görme engelli arkadaşım var. Okumanın, eğitimin yaşı yok. Kendi çabam ve mücadelemle gençlere örnek olmak istiyorum. Her şey vaktinde güzeldir diyoruz ama bazı gençler bu yıl kazanamadığında pes ediyor, pes edilmemesi gerekiyor. Ne olursa olsun hayatta mücadele ettikçe başarıyı kazanacağıma hep inanmışımdır. Buradan tüm engelli ailelerine seslenmek istiyorum, lütfen çocuklarımıza duygusal olarak bakmayalım, biraz da mantığımızı kullanalım çünkü her zaman anne baba başlarında olmuyor. Çocuklarımıza mücadeleyi ve çabayı öğretelim” diye konuştu.