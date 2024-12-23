Amed Sportif Faaliyetler-Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "İyi bir galibiyet oldu. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Oyuncu arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, talihsiz bir gün yaşadıklarını ve maçın başlarında 2 oyuncularını ilk yarı bitmeden çıkartmak zorunda kaldıklarını söyledi.

"Hakem çok kötü bir maç yönetti." diyen Çetin, 2 oyuncularının sakatlandığını belirtti.

Çetin, "Ne sarı kart var ne faul. Takdir haklarını sürekli rakip takımdan yana kullandı." ifadelerini kullandı.

Gol yemeden kazanmasını bildiklerini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"İyi bir galibiyet oldu. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Oyuncu arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum. Onlar ellerinden geleni yaptı. Bu da sonuca yansıdı. Hem camiamıza hem de bütün taraftarlarımıza armağan olsun. Eksiklerimiz var, bunu tekrar tekrar dile getireyim. Kesinlikle arada bir takviye yapmazsak uzun süre bu şeyi götüremeyiz."