Stat:Diyarbakır
Hakemler:Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Kouyate), Adama Traore (Dk. 82 Çekdar Orhan), Dia Sabia (Dk. 82 Aytaç Kara), Moreno, Afena-Gyan (Dk. 64 Fernando), Diagne
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dk. 64 Rotariu), Conte, Doğan Erdoğan, Fofana, Mendes (Dk. 64 Koita), Ali Kaan Güneren (Dk. 64 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Bruno (Dk. 84 Özder Özcan)
Goller: Dk. 44 ve 75 Moreno, Dk. 56 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
DİYARBAKIR
