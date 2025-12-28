Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 28.12.2025 - 22:00 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:00
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Kouyate), Adama Traore (Dk. 82 Çekdar Orhan), Dia Sabia (Dk. 82 Aytaç Kara), Moreno, Afena-Gyan (Dk. 64 Fernando), Diagne

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dk. 64 Rotariu), Conte, Doğan Erdoğan, Fofana, Mendes (Dk. 64 Koita), Ali Kaan Güneren (Dk. 64 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Bruno (Dk. 84 Özder Özcan)

        Goller: Dk. 44 ve 75 Moreno, Dk. 56 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

