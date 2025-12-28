Diyarbakır'da Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı

Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Giriş: 28.12.2025 - 20:24 Güncelleme: 28.12.2025 - 20:24
        Diyarbakır'da Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı düzenlendi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın 40 yıl boyunca Türkiye'de kardeşliğin tesisi için çalıştığını söyledi.

        Yılmaz, "Bizim yolumuz merhum Erbakan hocamızın gittiği yoldur, peşinde gitmiş olduğumuz da liderimiz Sayın Fatih Erbakan'ın gösterdiği nezaket ve zarafettir. Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar çok şükür insanımızın, milletimizin, ülkemizin takdirini kazandı. Siyasette doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek, oy için değil millet için siyaset yaparak bugünlere geldik." dedi.

        AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Biz hep, 'Yapılan doğruyu tebrik edeceğiz ama yapılan yanlışın da sonuna kadar karşısında olacağız. Düzeltmek için de dost diliyle önerilerimizi sunacağız.' demiştik." ifadelerini kullandı.

        Ayasofya'nın ibadete açılmasının, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un üretiminin, hastane, yol, havalimanı gibi yatırımların ülkeye kazandırılmasının gurur verici olduğunu dile getiren Yılmaz, yerli ve milli üretimle gurur duyduklarını belirtti.

        Yılmaz, " 'Terörsüz Türkiye' sürecinin de sonuna kadar destekçisiyiz. Biz bundan dolayı şu an komisyonda üyesi olan bir siyasi partiyiz. Bizim istediğimiz şey ne yapılıyorsa yapılsın, samimiyetle ve kardeşçe yapılsın." diye konuştu.

        Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

