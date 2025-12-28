Diyarbakır'da Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı düzenlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın 40 yıl boyunca Türkiye'de kardeşliğin tesisi için çalıştığını söyledi.

Yılmaz, "Bizim yolumuz merhum Erbakan hocamızın gittiği yoldur, peşinde gitmiş olduğumuz da liderimiz Sayın Fatih Erbakan'ın gösterdiği nezaket ve zarafettir. Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar çok şükür insanımızın, milletimizin, ülkemizin takdirini kazandı. Siyasette doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek, oy için değil millet için siyaset yaparak bugünlere geldik." dedi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Biz hep, 'Yapılan doğruyu tebrik edeceğiz ama yapılan yanlışın da sonuna kadar karşısında olacağız. Düzeltmek için de dost diliyle önerilerimizi sunacağız.' demiştik." ifadelerini kullandı.