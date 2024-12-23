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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:40 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:40
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Adnan Deniz Kayatepe, Egemen Savran, Sabri Öğe

        Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Murat Uçar, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Traore, Cassubie (Dk. 46 Doğan Can Davas), Gradel (Dk. 37 Lovric) Mehmet Yeşil (Dk. 76 N'Koulou), Yılmaz Ceylan (Dk. 76 Oktay Aydın), Assombalonga (Dk. 31 Yakal Taylan)

        Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Furkan Apaydın, Soukou, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Batuhan Çelik), Cavare, Hoti, Atalay Babacan (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny (Dk. 86 Mehmet Ali Büyüksayar), Minchev (Dk.46 Bardhi)

        Goller: Dk. 2 Traore, Dk. 45+8 Lovric (Amed Sportif Faaliyetler)

        Kırmızı kartlar: Dk. 83 Hoti, Hüsamettin Balcı (Maç bitiminde) (Teknik sorumlu) (Central Hospital Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Veli Çetin, Dk. 90+4 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 80 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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