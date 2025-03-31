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        Kayıp olarak aranıyordu, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

        DİYARBAKIR'da kayıp olarak aranan Sedat Karagöz'ün (48), 6 gün sonra Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:10
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        Kayıp olarak aranıyordu, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
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        DİYARBAKIR’da kayıp olarak aranan Sedat Karagöz’ün (48), 6 gün sonra Dicle Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

        Sur ilçesinde 26 Mart’ta Sedat Karagöz’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Karagöz’ün en son Kırklar Dağı mevkisinde olabileceği bilgisi üzerine, Dicle Nehri’nde AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 2 dalgıç, 4 arama kurtarma personeli ile dalgıç ve arazi araçlarıyla yapılan aramalarda, akşam saatlerinde Karagöz’ün suda cansız bedeni bulundu. Karagöz’ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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