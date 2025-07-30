Diyarbakır'da kolonu çatlayan bina tahliye edildi

DİYARBAKIR’ın merkez Yenişehir ilçesinde 6 katlı bir apartman, kolonunda çatlaklar oluşması ve binanın sallandığı ihbarı üzerine tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kurt İsmail Paşa 8’inci Sokak’ta meydana geldi. 6 katlı Buhara Apartmanı’nın kolonunda çatlaklar oluştuğunu ve yapının sallandığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deprem sonrası daha önce az hasarlı raporu verildiği öğrenilen bina için ekipler önlem aldı. Polis, binanın çevresinde güvenlik şeridi çekerek girişleri engelledi. Binada oturanlar, polis ve ekiplerin yönlendirmesiyle tahliye edildi.

Olay yerine gelen AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Kaymakamı Yunus Ataman, incelemelerde bulundu. Olası risklere karşı çevrede bulunan bazı vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı. Binada yapılacak teknik incelemenin ardından, yapının durumu hakkında karar verileceği belirtildi.

‘DAHA ÖNCE DE SESLER GELİYORDU’

Apartmanda oturan Ümit Canlı, daha önce binadan seslerin de geldiğini iddia ederek, “Giriş katında oturuyorum. Eşim aradı beni, ‘duvarlarda sıkıntı var’ dedi. Ben de iş yerini bıraktım, koşarak eve geldim. Baktım duvarlar kireçten ayrılmış. Binanın dış kısmına çıktım. Kolonlara baktım. Kolonlar birbirinden ayrılmış. Hemen bizim yöneticiye haber verdim. Yönetici geldi aşağıya. Baktı. O da AFAD’ı aradı. Sağ olsunlar, hemen geldiler yardımcı olmak için. İki gün önce gece saat 2.00'de evde oturup çay içerken duvarlardan ses geldi. Hanımı aldım, dedim ‘dışarı çıkalım’ dedim. Lambalarda falan titreme yoktu. Yani deprem falan yoktu. Sonra, sabah olunca duvarlara baktım, çatlaklıklar oluşmaya başladı. Bugün herhalde daha kötüsü oldu. Az hasarlıydı, ben de o yüzden buraya taşındım sağlamdır diye. Bugün daha kötü oldu” dedi.