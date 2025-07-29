Yangına giderken kazada yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı (2)

Diyarbakır’da Ergani ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İtfaiye eri Haydar Öz’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gülbaran Mezarlığı’na getirildi. Cenazeye, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri ve Öz'ün yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Haydar Öz’ün cenazesi toprağa verildi.

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