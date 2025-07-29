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        Yangına giderken kazada yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİDiyarbakır'da Ergani ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İtfaiye eri Haydar Öz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gülbaran Mezarlığı'na getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:40
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        Yangına giderken kazada yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Diyarbakır’da Ergani ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İtfaiye eri Haydar Öz’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gülbaran Mezarlığı’na getirildi. Cenazeye, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri ve Öz'ün yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Haydar Öz’ün cenazesi toprağa verildi.

        Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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