Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesi'ne "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası" verildi

        Dicle Üniversitesi, Diyarbakır'da "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası" almaya hak kazanan ilk kurum oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Üniversitesi'ne "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası" verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dicle Üniversitesi, Diyarbakır'da "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası" almaya hak kazanan ilk kurum oldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında yürütülen uygulamada, tüm değerlendirme kriterlerini karşılayan Dicle Üniversitesinin sertifika almaya uygun bulunduğu belirtildi.

        Dicle Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sağlıklı yaşam ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden çalışmalarıyla öne çıktığı ifade edilen açıklamada, söz konusu sertifika İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk tarafından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!

        Benzer Haberler

        Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık su dağıtım sistemi bulundu
        Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık su dağıtım sistemi bulundu
        Diyarbakır'da istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın söndürüldü
        Yangına giderken kazada yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı (2)
        Yangına giderken kazada yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı (2)
        Diyarbakır'da kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor
        Diyarbakır'da kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor
        Diyarbakır'da veterinerlik ekipmanları dağıtıldı
        Diyarbakır'da veterinerlik ekipmanları dağıtıldı
        İlayda'nın cinayetten 1 saat önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı
        İlayda'nın cinayetten 1 saat önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı