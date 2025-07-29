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        Diyarbakır'da istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde açık alanda istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 23:20 Güncelleme: 29.07.2025 - 23:20
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        Diyarbakır'da istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde açık alanda istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kırsal Mermer Mahallesi'nde açık alanda biriktirilen plastik atıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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