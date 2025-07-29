Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor

        Diyarbakır'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'da hava sıcaklığı 44 dereceyi aştı.

        Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Sıcağa rağmen dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar şemsiye taşıyor, bazıları da pet şişelerdeki suyu başlarına dökerek serinlemeye çalışıyor.

        Sıcaktan bunalanlar, özellikle park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

        Bölgedeki vatandaşların serinlemek için tercih ettiği içecekler arasında yer alan meyan kökü şerbeti yoğun ilgi görüyor.

        - "Bu sıcak havalarda çalışanlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var"

        Diyarbakır'da bir lokanta ise kavurucu sıcak nedeniyle kepenk kapattı.

        İşletme sahibi İbrahim Bozkurt, kentte 40 derecenin üzerindeki sıcaklığın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

        Bozkurt, hafta sonları hem hava sıcaklığı hem de sıcakta çalışan personelin dinlenmesi amacıyla iş yerini kapatmayı düşündüğünü ifade etti.

        "Döner ocağı olsun, lahmacun ocağı olsun, bu sıcaklarda çalışmak gerçekten çok zor." diyen Bozkurt, sıcak hava nedeniyle iş yerini geçici olarak kapattıklarını belirterek, bu süreçte gelen ancak hizmet alamayan müşterilerden özür diledi.

        Bozkurt, Diyarbakır'daki bunaltıcı sıcağın insanları dışarı çıkmaktan alıkoyduğunu belirterek, "Bu sıcak havalarda çalışanlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var." diye konuştu.

        Meyan kökü şerbetiyle serinlemeye çalışan Şeref Alan, bu içeceğin Diyarbakır'a özgü yerel ve doğal bir lezzet olduğunu söyledi.

        Meyan kökü şerbetinin sağlık açısından da birçok faydası bulunduğunu dile getiren Alan, "Sıcak havalarda insan bitkin düşüyor, susuz kalıyor. Meyan kökü şerbeti içerek rahatlayabilirsiniz. Neredeyse 45 dereceyi bulan sıcaklıklarda serinlemek için en güzel alternatiflerden biri." dedi.

        Yerli ve yabancı turistlere kahve ikramında bulunan kuruyemiş dükkanı çalışanı Tayfur Birtane, bu mevsimde bugüne kadar böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadığını söyledi.

        Birtane, "Daha önce sıcak havalara şahit oldum ama böylesini ilk kez yaşıyorum. Vatandaşlara kahve, simit ve badem ikram ediyorum. Bir yandan kahve dağıtıyor, bir yandan da sıcaktan dolayı sürekli başıma su döküyorum." ifadelerini kullandı.

        Mersin'den gezmek için kente gelen Ruhi Özen ise Diyarbakır'ın tarihi dokusu ve kültürünü beğendiklerini söyledi.

        Esnaf ve vatandaşların misafirperverliğinden memnun kaldığını dile getiren Özen, şunları kaydetti:

        "Sıcaklık gerçekten çok yoğun, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı oluyor. Akşama doğru biraz daha hafifliyor. Hem insanı sıcakkanlı hem havası sıcak. Diyarbakır'ı beğendik, hoşumuza gitti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Yangına giderken kazada yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı (2)
        Yangına giderken kazada yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı (2)
        Diyarbakır'da veterinerlik ekipmanları dağıtıldı
        Diyarbakır'da veterinerlik ekipmanları dağıtıldı
        İlayda'nın cinayetten 1 saat önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı
        İlayda'nın cinayetten 1 saat önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı
        Diyarbakır'da görevlerinden ayrılan Karakaş ve Öztürk için veda programı dü...
        Diyarbakır'da görevlerinden ayrılan Karakaş ve Öztürk için veda programı dü...
        Diyarbakır'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da yangına giderken devrilen itfaiye aracında yaralanan 3 person...
        Diyarbakır'da yangına giderken devrilen itfaiye aracında yaralanan 3 person...