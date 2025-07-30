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        Çermik'te TÜGVA gönüllüsü çocuklar hayvanlar için atıktan suluk yaptı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüsü çocuklar, düzenlenen etkinlikte hayvanları için atık malzemeden yaptıkları su kaplarını belirli noktalara bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:06 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:06
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        Çermik'te TÜGVA gönüllüsü çocuklar hayvanlar için atıktan suluk yaptı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüsü çocuklar, düzenlenen etkinlikte hayvanları için atık malzemeden yaptıkları su kaplarını belirli noktalara bıraktı.

        TÜGVA Çermik Temsilciliği tarafından gönüllü çocuklarla yapılan etkinlikte, hayvanların sıcak havada susuz kalmamaları için atık malzemelerden su kapları yaptı.

        Çocuklar, yaptıkları sulukları belirlenen noktalara yerleştirerek suyla doldurdu.

        Etkinliğe katılan çocuklara şapka ve çeşitli hediyeler verildi.

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