Çermik'te TÜGVA gönüllüsü çocuklar hayvanlar için atıktan suluk yaptı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüsü çocuklar, düzenlenen etkinlikte hayvanları için atık malzemeden yaptıkları su kaplarını belirli noktalara bıraktı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüsü çocuklar, düzenlenen etkinlikte hayvanları için atık malzemeden yaptıkları su kaplarını belirli noktalara bıraktı.
TÜGVA Çermik Temsilciliği tarafından gönüllü çocuklarla yapılan etkinlikte, hayvanların sıcak havada susuz kalmamaları için atık malzemelerden su kapları yaptı.
Çocuklar, yaptıkları sulukları belirlenen noktalara yerleştirerek suyla doldurdu.
Etkinliğe katılan çocuklara şapka ve çeşitli hediyeler verildi.
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