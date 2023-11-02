Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, geçen ay teknik ve fiziki takip sonucunda 4 yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 714 sosyal medya hesabına yapılan çalışma sonucunda 69 internet kafe ve iş yerinde arama yapıldı.
Operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda bulunan 858 dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Ayrıca, Siberay "Güvenli İnternet Kullanımı ve Sosyal Ağlar" eğitimleri kapsamında düzenlenen 6 etkinlikte 705 kişi bilgilendirildi.