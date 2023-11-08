Diyarbakır'da eTwinning projesinin sergisi açıldı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, eTwinning projesinin sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde açılan sergide, 15 okuldan katılan öğretmen ve öğrenciler çalışmalarını tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Bulut ve eTwinning İl Koordinatörü Nevzat Can ile diğer yöneticiler, stantları gezerek öğretmenlerden bilgi aldı.

Bulut, yaptığı açıklamada, müdürlük bahçesinde 15 stantta öğretmen ve öğrencilerin bir yılık çalışmalarını sergilediğini söyledi.

Bu tür çalışmaların desteklerinin devam edeceğini kaydeden Bulut, "Öğretmenlerin ve öğrencilerimizin istekli olduğunu görüyoruz. Çalışmalarını ortaya koymak için birbirleriyle mücadele ediyorlar." dedi.