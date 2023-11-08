Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da eTwinning projesinin sergisi açıldı

        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, eTwinning projesinin sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da eTwinning projesinin sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, eTwinning projesinin sergisi açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde açılan sergide, 15 okuldan katılan öğretmen ve öğrenciler çalışmalarını tanıttı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Bulut ve eTwinning İl Koordinatörü Nevzat Can ile diğer yöneticiler, stantları gezerek öğretmenlerden bilgi aldı.

        Bulut, yaptığı açıklamada, müdürlük bahçesinde 15 stantta öğretmen ve öğrencilerin bir yılık çalışmalarını sergilediğini söyledi.

        Bu tür çalışmaların desteklerinin devam edeceğini kaydeden Bulut, "Öğretmenlerin ve öğrencilerimizin istekli olduğunu görüyoruz. Çalışmalarını ortaya koymak için birbirleriyle mücadele ediyorlar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Rusya´da, Türk iş insanının zincirleme kazadan son anda kurtulduğu anlar ka...
        Rusya´da, Türk iş insanının zincirleme kazadan son anda kurtulduğu anlar ka...
        Tabancayla göğsünden vurulan pasta ustası öldü
        Tabancayla göğsünden vurulan pasta ustası öldü
        Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar sürüyor
        Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar sürüyor
        Diyarbakır'da 914 kilo esrar ile 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 914 kilo esrar ile 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 914 kilogram esrar ve 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'da 914 kilogram esrar ve 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'da çiftçilere 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu verild...
        Diyarbakır'da çiftçilere 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu verild...