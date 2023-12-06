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        Diyarbakır'da sosyal kart sahiplerinin hesaplarına para yatırıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ikamet eden sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 750'şer lira yatırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:05
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        Diyarbakır'da sosyal kart sahiplerinin hesaplarına para yatırıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ikamet eden sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 750'şer lira yatırdı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için 10 bin 275 ihtiyaç sahibi aileye 750'şer liradan toplam 7 milyon 706 bin 250 lira hesaplara yatırıldı.

        Belediye, 2023 yılında toplam 33 bin 332 aileye, 24 milyon 999 bin lira yardımda bulundu.

        Tespit edilen yardıma muhtaç ailelere, ayni ve nakdi yardım hizmeti verilmeye devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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