Diyarbakır'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi Diyarbakır'da Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin'e destek için kermes yapıldı.

Diyarbakır'da Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin'e destek için kermes yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde veliler ve öğretmenlerce yiyecek ve içecek satışı yapılan okulun salonundaki kermeste, öğrenciler de hem satış yaptı hem de harçlıklarını bağışladı.

Okulun müdür yardımcısı Yusuf Efe, AA muhabirine, kermesi Filistin'e destek amacıyla yaptıklarını, bu gibi etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.

Bu duyarlılığın Filistin adına taze tutulması gerektiğini anlatan Efe, şöyle dedi:

"Bu kermesi Filistin'deki mazlumlarla, çocuklarla dayanışma amacıyla düzenledik. Öğrencimizden gelen yoğun bir talep vardı. Biz de günlerdir bunun hazırlığını yaptık. Velilerimiz, dışardan gelen misafirlerimizin güzel teveccühü var. Güzel bir katılım var. Kermesimizde evde yapılan pasta, el işi, hediyelik eşyalar, kitaplar var. Esnafın desteğiyle kermesimizi başlattık. Burada elde edilen gelirle Filistin'deki kardeşlerimize yardım olarak ulaşacaktır."

Öğrenci Furkan Oruç de Filistin'e destek olmak için kermes düzenlediklerini belirterek "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki hediyelik eşyaları satarak onlara nakdi yardım yapacağız." dedi.

Veli Sümeyye Bayram ise gönüllü olarak kermese katıldığını aktararak, "Öğrencilerimiz Filistin'deki kardeşlerinin derdiyle dertlenmesi böylesi bilinçli olmaları çok önemli." diye konuştu.