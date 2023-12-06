Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kentte devam çalışmaları denetledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, merkez Yenişehir ilçesinde Elazığ çevre yolu ile Silvan çevre yolunu birbirine bağlayacak olan Şeyh Sait Bulvarı'nda yürütülen çalışmaları denetledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Su, kent trafiğini rahatlatacak yolun çalışmalarının bir an önce tamamlanması için talimat verdi.

Mezopotamya Bulvarı'nda 100 bin metrekare alan üzerinde, yürüyüş yollarından oyun alanlarına, kamelyalardan masa tenisine birçok donatıya sahip "Yeşil Kuşak" çalışmasında da incelemelerde bulunan Su, Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden çocuk, yaşlı, genç ve kadınların yararlanacağı 17 bin metrekarelik alanda yapılan "Yeşil Kuşak" çalışmasını denetleyerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Su, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, kentte her alanda olduğu gibi ulaşımda da vatandaşların konfor ve güvenliklerini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Toplu taşıma ağını yeni araçlarla güçlendirdiklerini kaydeden Su, akıllı kavşaklar ile trafik düzenini sağladıklarını, görme engelli vatandaşlar için toplu taşıma araçlarına durak isimlerini okuyan sistemi hizmete sunmaya başladıklarını bildirdi.

Vali Su, şöyle devam etti:

"2022-2023 yılları içerisinde yaklaşık 3 bin kilometre asfalt yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunun da yaklaşık 170-180 kilometresi sıcak asfalt olarak gerçekleştirilmiştir. Şimdi de Silvan yolu ile Elazığ yolunu birbirine bağlayan çevre yolu diyebileceğimiz bir bulvarı yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 50 metre genişliğinde 12 kilometre uzunluğunda bir yol olacak burası. İnşallah ve burayı yaptığımız zaman Seyrantepe'deki trafik sıkışıklığını 450 Evler Mahallesi civarındaki trafik sorunlarını da hafifletmiş ve çözmüş olacağız."

Yolun 7,5 kilometresindeki çalışmaların sürdüğünü, yolun tamamını 2025 yılında bitirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktaran Su, Mezopotamya Bulvarı ve Sanayi Mahallesi'nde Yeşil Kuşak çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Su, şöyle dedi:

"Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan içerisinde vatandaşlarımızın her türlü sosyal imkanlarını sağlayabileceği yerler, oturabileceği kamelyalar, yeşil alanlar, yürüyüş alanları olacak. Vakitlerini çok güzel geçirebilecekleri bir yeşil alanı vatandaşlarımızın hizmetine, Diyarbakır'ımızın hizmetine kazandıracağız. Sanayi Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi olarak 17 bin 200 metrekare üzerinde bir alanı yeşil kuşak olarak düzenliyoruz. Alanın içerisinde yürüme yolları, çocuk oyun parkları, kamelyalar, vatandaşlarımıza hizmet edecek olan tandırların olacağı güzel bir parkı bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Vali Su'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman ve daire başkanları da eşlik etti.