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        Diyarbakır'da 915 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 915 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:18
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        Diyarbakır'da 915 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 915 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Bağlan Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal 60-61 Operasyonu" yapıldı.

        Operasyonda, 10 noktada toplam 220 kilogram kubar ve 695 kilogram toz esrar bulundu.

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