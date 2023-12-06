Diyarbakır'da geçen ay asayiş olaylarında 145 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da kasım ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 530 şüpheliden 145'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-30 Kasım'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1631 fişek, 29 av tüfeği, 175 ruhsatsız tabanca, 22 kurusıkı ve uzun namlulu silah ele geçirildi, 530 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 145'i tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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