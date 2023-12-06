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        Diyarbakır'da geçen ay asayiş olaylarında 145 kişi tutuklandı

        Diyarbakır'da kasım ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 530 şüpheliden 145'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:03
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        Diyarbakır'da geçen ay asayiş olaylarında 145 kişi tutuklandı
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        Diyarbakır'da kasım ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 530 şüpheliden 145'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-30 Kasım'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 1631 fişek, 29 av tüfeği, 175 ruhsatsız tabanca, 22 kurusıkı ve uzun namlulu silah ele geçirildi, 530 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 145'i tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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