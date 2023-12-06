Mihenk Taşları, Diyarbakır'da sahnelenecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, milli mücadelenin anlatıldığı "Mihenk Taşları" adlı tiyatro oyununu, Diyarbakırlılarla buluşturacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, milli mücadelenin anlatıldığı "Mihenk Taşları" adlı tiyatro oyununu, Diyarbakırlılarla buluşturacak.
Kurtuluş Savaşı'ndan kesitlerin anlatıldığı tiyatro oyunu 11 Aralık Pazartesi günü 14.30 ve 20.00 seanslarıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nin tiyatro sahnesinde izleyicilerle buluşacak.
Oyunun davetiyeleri hafta içi 10.30 ile 16.30 saatleri arasında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak alınabilecek.
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