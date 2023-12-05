Meteorolojiden Diyarbakır için sağanak yağış uyarısı Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Diyarbakır'da beklenen kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Dicle, Hani, Çınar, Çermik, Çüngüş, Ergani ve Eğil ilçeleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçeleri olan Kocaköy, Kulp, Silvan, Bismil, Hazro, Lice'de etkili olacak.

Açıklamada, ani su baskını ve sel ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.