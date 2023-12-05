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        'Bebek atıldı' ihbarıyla bodrumdaki su boşaltılıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:20
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        'Bebek atıldı' ihbarıyla bodrumdaki su boşaltılıyor (2)
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        'BEBEKATILDI' İHBARIASILSIZ ÇIKTI

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı sağlık ocağının bodrum katındaki suyun tahliye işlemleri sona erdi. Olay yerine gelen 15 kişilik itfaiye ekibi 9 su tahliye motoru ve 5 itfaiye aracıyla 4 saatlik çalışmanın ardından içerideki suyu tahliye etti. Bebeğe ait hiçbir ize rastlanılmadı. Sona eren çalışmaların ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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