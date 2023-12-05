'Bebek atıldı' ihbarıyla bodrumdaki su boşaltılıyor (2)

'BEBEKATILDI' İHBARIASILSIZ ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı sağlık ocağının bodrum katındaki suyun tahliye işlemleri sona erdi. Olay yerine gelen 15 kişilik itfaiye ekibi 9 su tahliye motoru ve 5 itfaiye aracıyla 4 saatlik çalışmanın ardından içerideki suyu tahliye etti. Bebeğe ait hiçbir ize rastlanılmadı. Sona eren çalışmaların ardından ekipler bölgeden ayrıldı.