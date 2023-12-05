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        Diyarbakır'da çocuklar "Sadece iyilik" temalı resim yarışmasında yeteneklerini sergiledi

        Diyarbakır'ın küçük ressamları "Sadece iyilik" temalı resim yarışmasında yeteneklerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:34
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        Diyarbakır'da çocuklar "Sadece iyilik" temalı resim yarışmasında yeteneklerini sergiledi
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        Diyarbakır'ın küçük ressamları "Sadece iyilik" temalı resim yarışmasında yeteneklerini sergiledi.

        Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mehmet Esra Cansız Vakfı tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasına 1400 öğrenci katıldı.

        Öğrencilerde iyilik bilincini geliştirmek, iyilik konusunda düşünmelerini, araştırmalarını ve resim sanatının gücü ile bunu ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada hazırlanan birbirinden güzel resimler Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde sergilendi.

        Resimleri dereceye giren 23 öğrenciye burada düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Törende konuşan Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, yarışmanın konusu olan iyiliğin, dünyada en çok ihtiyaç duyulan şey olduğunu söyledi.

        İyiliğin dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan insanların umudu olacağını ifade eden Pendik, "Diyarbakır iyiliğin yüzlerce yıldır yaşatıldığı ve yaşatılmaya da devam ettiği bir şehrimiz. Yakından görüyorum ki Mehmet Bey ve Esra Hanımefendi başta olmak üzere Diyarbakır'da iyiliğe çok önem veren insanlar var. Bu açıdan Diyarbakır yaşadığı onca badirelere rağmen, iyiliğin yaşatıldığı ve yaşatılacağı bir şehir olacaktır." diye konuştu.

        Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız ise çocukların hayal gücünü kullanarak yaptığı resimlerin büyük beğeni gördüğünü dile getirdi.

        Cansız, "Çocukların hayal gücüyle karşılıksız dokunuş karşılıksız iyilik yapmanın ne olduğunu gördük. Yaklaşık 1400 eser ortaya çıktı. Minik kahramanlarımızın yapmış olduğu bu eserlerin her biri çok kıymetli, ben izlemeye doyamadım." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren 23 öğrenciye toplamda 175 bin lira para ödülü verildi.

        Törende daha sonra Kaymakam Pendik ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali çocuklarla sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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