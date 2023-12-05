Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi öldü

        DİYARBAKIR'daüzerineinşaat iskelesi düşen işçi Abdulkadir Kömür (53), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'daüzerineinşaat iskelesi düşen işçi Abdulkadir Kömür (53), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi Savaş Mahallesi Köprülü Sokak'ta restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda meydana geldi. İşçi Abdulkadir Kömür'ün üzerine, dinlediği sırada inşaat iskelesi düştü. Yaralanan Kömür için ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kömür, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Tutuklu yakınlarından cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli sald...
        Tutuklu yakınlarından cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli sald...
        Atletizm Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara Diyarbakır'da hazırlan...
        Atletizm Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara Diyarbakır'da hazırlan...
        Diyarbakır'da yırtıcı kuşların gaga ve tırnaklarına özel bakım
        Diyarbakır'da yırtıcı kuşların gaga ve tırnaklarına özel bakım
        Obruk tehlikesinde İç Anadolu'nun ardından, sıra Güneydoğu'da
        Obruk tehlikesinde İç Anadolu'nun ardından, sıra Güneydoğu'da
        Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
        Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
        Diyarbakır'da "HIV/AIDS Farkındalık Semineri" düzenlendi
        Diyarbakır'da "HIV/AIDS Farkındalık Semineri" düzenlendi