Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi öldü

DİYARBAKIR'daüzerineinşaat iskelesi düşen işçi Abdulkadir Kömür (53), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi Savaş Mahallesi Köprülü Sokak'ta restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda meydana geldi. İşçi Abdulkadir Kömür'ün üzerine, dinlediği sırada inşaat iskelesi düştü. Yaralanan Kömür için ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kömür, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.