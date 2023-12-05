Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 100 bedensel engelliye akülü araç desteği

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde belediye tarafından 100 bedensel engelliye akülü araç hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 100 bedensel engelliye akülü araç desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde belediye tarafından 100 bedensel engelliye akülü araç hediye edildi.

        Kayapınar Belediyesi, "Hızır gibi" sloganıyla başta eğitim olmak üzere sosyal belediyecilik konusunda hayata dokunan çalışmaları sürdürüyor.

        Belediye tarafından bu kapsamda ilçede yaşayan ve akülü araca ihtiyaç duyan bedensel engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışma yapıldı.

        Bu doğrultuda bedensel engelli 100 kişiye akülü araç desteğinde bulunuldu.

        Engelli vatandaşlara Kayapınar Belediyesinde düzenlenen törenle akülü araçları teslim edildi.

        Törende konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, engelli bireylere yönelik birçok hizmeti yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

        Engellilerin hayatını iyi hale getirmek için gayret gösterdiklerini, ilçedeki engelsiz yaşam merkezleri sayısını artırmaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, şöyle dedi:

        "Bugün daha öncesinde duyuruya çıktığımız, belli bir raporu olan ve birtakım eksikliklerini karşılayamayan engelli vatandaşlarımız için akülü araç temin ettik. Yaklaşık 100 aracımızı burada hepinizin huzurunda onlarla buluşturuyoruz. Onların hayatta eksik kalan taraflarına bir nebze çare olmak istiyoruz. Dağıtılacak tüm araçların buradaki vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Bedensel Engelliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Askan ise bu anlamlı desteğin örnek olmasını dilediklerini belirterek, Kaymakam Karaman'a tüm engelliler adına teşekkür etti.

        Törene, AK Parti İlçe Başkanı İhsan Aytekin, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş, bazı mahalle muhtarları, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çocuklar "Sadece iyilik" temalı resim yarışmasında yetenekler...
        Diyarbakır'da çocuklar "Sadece iyilik" temalı resim yarışmasında yetenekler...
        'Bebek atıldı' ihbarıyla bodrumdaki su boşaltılıyor
        'Bebek atıldı' ihbarıyla bodrumdaki su boşaltılıyor
        Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi öldü
        Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi öldü
        Tutuklu yakınlarından cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli sald...
        Tutuklu yakınlarından cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli sald...
        Atletizm Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara Diyarbakır'da hazırlan...
        Atletizm Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara Diyarbakır'da hazırlan...
        Diyarbakır'da yırtıcı kuşların gaga ve tırnaklarına özel bakım
        Diyarbakır'da yırtıcı kuşların gaga ve tırnaklarına özel bakım